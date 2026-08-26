السعودية والسنغال توقعان على مذكرة لتعزيز جهود مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود

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وقّعت السعودية والسنغال، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في منع الفساد ومكافحته، وتبادل المعلومات والخبرات، ومواجهة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، بما يدعم الجهود المشتركة لحماية النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومثّل السعودية، في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، فيما مثّل الجانب السنغالي رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد مصطفى كاه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمكتب الوطني لمكافحة الفساد في السنغال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير الممارسات المتخصصة في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

كما تشمل المذكرة التعاون في بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير قدرات الجانبين على التعامل مع قضايا الفساد والجرائم المرتبطة بها.

ويمتد التعاون بين الجانبين إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، في إطار يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والسنغال، وبحث سبل توسيع التعاون في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

كما ناقش الجانبان، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والفساد العابر للحدود، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.