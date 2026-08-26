ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف بإحدى الشركات على خلفية فيديو نشره سائق نقل ذكي اتهم فيه السيدة بالسب والقذف وافتعالها مشكلة معه هربا من دفع الأجرة المقررة بالإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يتضمن تضرر قائد سيارة "أجرة" من إحدى السيدات لتعديها عليه بالسب والقذف لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة حال استقلالها السيارة رفقته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة "الأجرة سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24 أغسطس الجاري وأثناء استقلال إحدى السيدات "لا يعلم بياناتها" السيارة رفقته بدائرة قسم شرطة أول الرمل نشب بينهما خلاف حول قيمة الأجرة قامت السيدة المذكورة على إثرها بالتعدي عليه بالسب والقذف وتهديده بإلحاق الأذى به وحال علمها بتصويرها قامت بالنزول من السيارة.

وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (موظفة بإحدى الشركات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه المتهمة وهي تحاول التواصل مع الشرطة وتوجه العديد من الكلمات التي تحتوي عبارات سب وقذف للسائق الموجود معها بالسيارة، إلا أن السائق كان قد فتح كاميرا الهاتف وصور كل ما يحدث وبمجرد علمها بذلك فتحت باب السيارة ونزلت فورا.