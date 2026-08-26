رئيس البرلمان التركي: لن نسمح بتقسيم المنطقة على أساس عرقي أو طائفي

نعمان قورتولموش:

- جميع المكونات العرقية في هذه المنطقة تشكل أجزاء من الحضارة نفسها ومن خلال رؤيتنا لـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب" نعمل الآن على جمع الأجزاء التي تفرقت مجددًا

- إسرائيل لا تخشى سوى تركيا لأنها تخشى أجواء السلام والأخوة التي ستنشئها أنقرة في المنطقة.. ونحن بدورنا ملزمون بإبراز ذلك

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، إن تركيا لن تسمح بأي شكل بتقسيم المنطقة على أساس عرقي أو طائفي.

وتطرق قورتولموش، في كلمة له خلال فعالية بولاية أفيون قره حصار، إلى التكلفة الاقتصادية الضخمة التي دفعتها تركيا بسبب الإرهاب الذي استمر 50 سنة، مشيرًا إلى أنها بلغت، وفق أكثر التقديرات تحفظًا، 2.3 تريليون دولار.

وتابع: "لن نسمح بالفصل الثاني من اللعبة التي مارسها الاستعمار قبل قرن. ولن نسمح بأي شكل بتقسيم هذا البلد، بل هذه المنطقة بأكملها، على أساس عرقي أو طائفي، وسنواصل طريقنا موحدين ومتكاتفين".

وأكد قورتولموش أن الحدود في المنطقة التي تقع تركيا ضمنها رُسمت باستخدام المساطر.

وواصل: "لقد قسموا الناس بالحدود، لكنهم لم يستطيعوا تقسيم قلوبهم. دخلت الخطة الثانية للإمبريالية حيز التنفيذ. ومن خلال التنظيمات الوكيلة، قدموا دعمًا كبيرًا للتنظيمات الإرهابية بهدف تقسيم جغرافية المنطقة وتفتيتها أكثر. لا تكمن الحكمة في السؤال: لماذا يلعب الإمبرياليون هذه اللعبة؟ بل في إظهار عقل أكبر من عقلهم".

وأوضح قورتولموش أن تركيا تعمل الآن على إظهار عقل أكبر، وتفشل مخطط الإمبرياليين.

وأردف: "بدأنا تنفيذ الهدف الذي طرحناه تحت شعار (تركيا بلا الإرهاب) بسرعة كبيرة، خطوة بخطوة، وبطريقة مدروسة جيدًا من الناحية اللوجستية، ونحن مستمرون في ذلك".

وذكر قورتولموش أن جميع المكونات العرقية في هذه المنطقة تشكل أجزاء من الحضارة نفسها، ومن خلال رؤيتنا لـ"تركيا ومنطقة بلا إرهاب" نعمل الآن على جمع الأجزاء التي تفرقت مجددًا.

وأكد أن إسرائيل لا تخشى سوى تركيا لأنها تخشى أجواء السلام والأخوة التي ستنشئها أنقرة في المنطقة، ونحن بدورنا ملزمون بإبراز ذلك.