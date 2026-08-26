 توني يقود هجوم الأهلي السعودي في مواجهة أوكلاند سيتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توني يقود هجوم الأهلي السعودي في مواجهة أوكلاند سيتي

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 8:29 م

أعلن الهولندي مارينو بوسيتش المدير الفني للأهلي السعودي تشكيل فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية.

ويواصل بوسيتش الاعتماد على المهاجم الإنجليزي الدولي إيفان توني، المتألق مؤخرا مع الفريق، بينما يحرس عرين الأهلي الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي.

وفيما يلي تشكيل أهلي جدة لمباراة اليوم:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: محمد عبدالرحمن – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – زكريا هوساوي

الوسط: فالنتين أتانجانا – زياد الجهني – إدوارد سيبرتسيان

الهجوم: فرانشيسكو ترينكاو – ويندرسون جالينو – إيفان توني.

وعلى مقاعد البدلاء يحتفظ المدرب بكل من:- عبدالرحمن الصائبي، عبدالله رديف، ريان حامد، محمد بكر، نايف مسعود، مشعل المطيري، ماتيوس جونزالفيش، فراس البريكان، أرتيم بوندارينكو، سعد بالعبيد، صالح أبو الشامات، ريكاردو ماتياس.

 


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