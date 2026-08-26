بلومبرج: الكرملين يبحث تكثيف الهجمات على كييف وسط تعثر المحادثات

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على كييف، بما في ذلك أهداف في وسط المدينة، وعلى البنية التحتية الحيوية في مناطق أخرى من أوكرانيا.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار التقرير إلى أن أطر التفاوض انهارت فعليا، بينما لا يزال من غير المرجح أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو لهجمات أوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت اليوم الأربعاء هجوما على سفينة شحن قالت إنها تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات في مدينة إزمائيل الساحلية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن الهجوم الذي نفذ بطائرة بدون طيار (درون) استهدف أيضا منشآت تخزين وقود وبنية تحتية للميناء.