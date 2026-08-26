بلومبرج: الكرملين يبحث تكثيف الهجمات على كييف وسط تعثر المحادثات

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا ​عن 3 أشخاص مقربين ‌من الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدرس ​تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية ​على كييف، بما في ⁠ذلك أهداف في ​وسط المدينة، وعلى البنية التحتية ​الحيوية في مناطق أخرى من أوكرانيا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أن ​خلصت إلى أن ​الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق ‌سلام ⁠وصلت إلى طريق مسدود.

وأشار التقرير إلى أن أطر التفاوض انهارت فعليا، ​بينما ​لا ⁠يزال من غير المرجح أن يوقف ​الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين ⁠الحرب استجابة للعقوبات أو لهجمات أوكرانية على مصافي ⁠النفط ​وشبكات الخدمات ​اللوجستية الروسية.

من جانبها، أعلنت ​وزارة الدفاع ‌الروسية أن قواتها شنت اليوم ​الأربعاء ​هجوما على سفينة ⁠شحن قالت ​إنها تستخدم لتزويد ​الجيش الأوكراني بالإمدادات في مدينة إزمائيل ​الساحلية ​الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الهجوم ‌الذي ⁠نفذ بطائرة بدون طيار (درون) استهدف أيضا منشآت ​تخزين ​وقود ⁠وبنية تحتية ​للميناء.