6 ميداليات حصيلة بعثة السباحة بالزعانف في أول أيام منافساتها بدورة ألعاب البحر المتوسط

تمكنت البعثة المصرية للسباحة بالزعانف من التتويج بـ6 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وتوج مهاب إيهاب، لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف، بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر مونو، بعدما تمكن من إنهاء السباق بزمن قدره 3 دقائق و1.17 ثانية، فيما جاء الإيطالي لورينزو كارونو في المركز الثاني بزمن قدره 3 دقائق و4.14 ثانية، وحل الفرنسي أنتونين ليباو ثالثًا بزمن قدره 3 دقائق و5.20 ثانية.

وتمكن طارق حسن من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 100 متر مونو، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 34.44 ثانية، فيما جاء اليوناني أنجيلوس كورومبيليس في المركز الثاني بزمن قدره 35.31 ثانية، وحل الكرواتي فيليب ستريكيناش ثالثًا بزمن قدره 35.82 ثانية.

وتوجت سلمى ربيع بالميدالية الفضية في منافسات سباق 50 متر زعانف مزدوجة، بعدما حققت زمنًا قدره 22.17 ثانية، لتأتي خلف الإيطالية فيولا ماجوا، التي أحرزت الميدالية الذهبية، فيما حققت اليونانية إيونا تسالوتشو الميدالية البرونزية.

فيما توجت مريم محمد حلمي حجاب بالميدالية الفضية في منافسات سباق 50 متر تحت الماء، بعدما حققت زمنًا قدره 16.61 ثانية، لتأتي خلف اليونانية إيفيجينيا تيليوسي، التي فازت بالميدالية الذهبية، فيما حققت الفرنسية لولا بيي الميدالية البرونزية.

وتمكن أحمد هشام رضوان من التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات سباق 100 متر زعانف مزدوجة، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 42.84 ثانية، فيما توج الإيطالي فيليبو بافوني بالميدالية الذهبية، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 42.06 ثانية، وجاء التركي إيمري جاردينيلي في المركز الثاني بزمن قدره 42.71 ثانية.

كما توج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية في سباق التتابع المختلط 4×100 متر مونو، بعدما ضم الفريق كلًا من طارق حسن، وريناد تامر، وياسين فرحات، ومريم محمد حلمي، ونجح في إنهاء السباق بزمن قدره 2:34.77 دقيقة.

وحقق المنتخب اليوناني الميدالية الذهبية، فيما حصد المنتخب الإيطالي الميدالية الفضية، بينما أُلغيت نتيجة المنتخب الفرنسي، لتتوج مصر بالميدالية البرونزية.

كما استطاع أبطال مصر تحقيق نتائج متقدمة، حيث جاءت ندى مجدي في المركز الرابع بسباق 200 متر مونو، فيما جاءت ريناد تامر في المركز السادس بالسباق نفسه، واحتل أحمد هشام رضوان المركز السابع في منافسات 400 متر زعانف مزدوجة.

وبذلك، حصدت البعثة المصرية للسباحة بالزعانف 6 ميداليات في حصيلة اليوم الأول لمنافساتها بدورة ألعاب البحر المتوسط، لتضع بعثة مصر في المركز الرابع بالترتيب العام لجدول الميداليات، برصيد 7 ذهبيات، و6 فضيات، و9 برونزيات، بإجمالي 22 ميدالية متنوعة.

وتضم بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحًا، بواقع 5 لاعبات و6 لاعبين.

اللاعبات هن: ندا مجدي، ريناد تامر، مريم حلمي، فريدة فرج، وسلمى ربيع.

واللاعبون هم: مهاب إيهاب، طارق حسن، أحمد عوض، ياسين فرحات، أحمد هشام، وسيف خالد.

ويرأس بعثة المنتخب في الدورة سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من شريف حبيب رئيسًا للجهاز، والمدربين محمد يحيى، وخالد إبراهيم، وهشام صديق، وعبد الله عبد الجليل، وإبراهيم السيد، وأحمد ربيع، بينما يتولى هيثم مهنى مهمة إداري المنتخب.

وبذلك، رفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 22 ميدالية، لتقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط.