إيران تهدد بحظر السفن العسكرية في هرمز بموجب اتفاق محتمل مع عمان

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن إيران لن تسمح للسفن العسكرية بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب اتفاق تتفاوض عليه الجمهورية الإسلامية مع عمان.

والتقى كبار الدبلوماسيين من كلا البلدين لمناقشة إدارة حركة الملاحة التجارية في الممر المائي الحيوي، الذي لا يزال مغلقا بشكل كبير بعد ستة أشهر تقريباً من بدء الحرب الإيرانية.

وتوصلت إيران وعمان إلى تفاهم بشأن إطار عمل جديد لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز من شأنه استبعاد السفن العسكرية من عبور الممر المائي الحيوي.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة التجارية إلى الخليج الفارسي قادمة من خليج عمان ستمر بالكامل عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما سيمر المسار المغادر جزئيا عبر المياه الإيرانية وجزئياً عبر المياه الإقليمية لعمان.

وقال إن المسار المقترح سيكون مؤقتا، وأنه يجب على إيران وعمان مناقشة خطة دائمة للملاحة البحرية خلال 30 إلى 60 يوما.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف عمان إذا عرقلت حركة الملاحة، حيث تعارض إدارته أجزاء من الاتفاق.