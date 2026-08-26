بيل جيتس: لا توجد خطة لتسهيل الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي

انتقد بيل جيتس، شركات التكنولوجيا، قائلًا إنها تعمل على تقليل المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وفي مقال نشره على موقعه الشخصي على الإنترنت اليوم الأربعاء، دعا المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الحكومات إلى اتخاذ خطوات فورية لتنظيم هذه التكنولوجيا القوية قبل أن تسبب ضررًا لا رجعة فيه.

وقال جيتس، إنه قرر الإعلان عن مخاوفه لأن الذكاء الاصطناعي يتحسن بشكل أسرع مما كان متوقعًا، ولأن صناعة التكنولوجيا تخلت إلى حد كبير عن الحذر الذي كانت تدعو إليه في السابق.

وكتب: "سيكون الذكاء الاصطناعي إما أعظم معادل تم اختراعه على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم.. إن التحدي هائل.. وحتى في ظل أفضل الظروف، فإن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي الجديد سيكون من أكثر الأوقات اضطرابًا في تاريخ البشرية."

وانتقد جيتس، بشدة قادة قطاع التكنولوجيا والحكومات لعدم استعدادهم لمواجهة هذه التحديات.

وكتب: "لا توجد خطة لتسهيل الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي".

وفي المقال، أشار جيتس، إلى ثلاثة تحديات رئيسية، وهي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وقدرته على تمكين الناس من إلحاق المزيد من الضرر، بما في ذلك صنع الأسلحة البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر، والضرر الذي يمكن أن يلحقه بالعلاقات الإنسانية وتنمية الطفولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيتس قوله إن تنظيم الذكاء الاصطناعي سيتطلب تطوير هيئات محلية ودولية جديدة.

وعلى المستوى العالمي، قال إن الجهود يمكن أن تستفيد من أمثلة مثل عمليات التفتيش على الأسلحة النووية ولوائح الطيران والجهود المبذولة لحماية طبقة الأوزون.

وكتب جيتس: "لم يتم تصميم أي من مؤسساتنا الحالية للتعامل مع التكنولوجيا التي تنتشر بسرعة كبيرة وتمس أجزاء كثيرة من حياتنا.. لذلك سنحتاج إلى تأسيس مؤسسات جديدة".