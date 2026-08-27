رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يؤكد مواصلة دعم العملية السياسية

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أهمية مواصلة دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والبناء على نتائج "المؤتمر المصغر" والجهود الدولية الرامية إلى دفع ليبيا نحو إجراء انتخابات وطنية، وتجديد شرعية مؤسساتها، وتعزيز وحدتها الوطنية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أورلاندو على حسابه بمنصة "إكس"، عقب لقائه اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في ختام فترة ولايته رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأشار أورلاندو إلى أن اللقاء تناول مواصلة تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، والتقدم المحرز في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بجهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد الميزانية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في الحوار الوطني وجهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم ليبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن امتنانه لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته على الحوار والتعاون والانفتاح الذي أبدوه تجاه الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولايته.

وأعرب أورلاندو، في ختام خدمته في ليبيا، عن تمنياته بمزيد من عمق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وبنجاح الشعب الليبي في بناء مستقبل يسوده الاستقرار والوحدة والازدهار والسلام.