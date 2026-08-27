فنربخشة يطيح بأولمبيك ليون الفرنسي خارج دوري أبطال أوروبا

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ودع أولمبيك ليون الفرنسي منافسات دوري أبطال أوروبا بخسارة مؤلمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام فنربخشة التركي بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الدور التمهيدي، مساء الأربعاء.

تقدم الضيوف في الشوط الأول بهدفي فيدات موريكي وآرشي براون في الدقيقتين 24 و28.

وفي الشوط الثاني قلص ليون الفارق بهدف وحيد سجله مالك فوفانا في الدقيقة 61، ولكنه لم يكن كافيا للفريق الفرنسي الذي سينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وكان الفريقان تعادلا ذهابا بنتيجة 1 / 1 في تركيا، ليتأهل فنربخشة متفوقا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وفي نفس التوقيت، تأهل فايكينج النرويجي بالفوز 3 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي

لم يستغل زغرب تقدمه بهدف مبكر سجله أربير هوكسا في الدقيقة 10، ليرد أصحاب الأرض بثلاثية سجلها زلاتكو تريبيتش من ركلة جزاء وإدفين أوستبو وتوبياس موي في الدقائق 18 و48 و50.

وتأهل الفريق النرويجي متفوقا بنتيجة 5 / 3 في مجموع المباراتين.

وفي مواجهة ثالثة، اكتسح أيك أثينا ضيفه ليفسكي صوفيا البلغاري بنتيجة 4 / صفر، ليحجز أيضا بطاقة التأهل لمرحلة الدوري بعد التعادل السلبي ذهابا.

سجل أهداف الفريق اليوناني، لوكا يوفيتش وبارناباس فارجا "ثنائية" ورازفان مارين من ركلة جزاء في الدقائق 7 و12 و29 و55.

وستقام قرعة مرحلة الدوري التي يشارك بها 36 فريقا مساء الخميس في موناكو، حيث سيخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.