محمد البيلي يعتذر لمسؤولي اتحاد تنس الطاولة عن تصريحاته الأخيرة

قدم محمد البيلي، لاعب منتخب مصر الدولي لتنس الطاولة، اعتذارًا رسميًا إلى مسؤولي الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عما بدر منه من تجاوزات وتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال محمد البيلي في بيان رسمي: «أتقدم بالاعتذار عما بدر مني على صفحات التواصل الاجتماعي والمداخلات التليفزيونية، والتي أسأت فيها إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة عامة، ورئيس الاتحاد ونجله ونجلته محمود ويسرا أشرف حلمي خاصة».

وأضاف: «كما أتقدم بالاعتذار للجهاز الفني، وأشرف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات القومية، وكذلك أحمد صالح، المدير الفني لمنتخب الرجال، وأشهد أن الاتحاد لم يقم يومًا بمخالفة لائحة اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب، وأن اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب للسفر لتمثيل مصر يتم بمنتهى الشفافية».

وأوضح البيلي: «ما قلته عن محاباة رئيس الاتحاد لنجله ونجلته، رغم بُعد مستواهما الفني، لم يكن سوى خطأ نتيجة انفعال بسبب بعض أقوال المقربين في وسط تنس الطاولة، فأنا تربطني بهما صداقة قديمة منذ أكثر من 10 أعوام، ولم أقصد إهانتهما بأي صورة، وأعتذر عن ذلك».