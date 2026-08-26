الزمالك يحقق أول انتصاراته في الدوري ويهزم البنك بثلاثية

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حقق فريق الزمالك أول انتصاراته هذا الموسم، في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الممتاز، بعدما تغلب على البنك الأهلي اليوم الأربعاء في الأسبوع الثاني من الدوري، بثلاثية نظيفة.

وسجل الأنجولي شيكو بانزا، وحسام أشرف، وأحمد عبدالرحيم "إيشو" أهدف الزمالك في الدقائق، 51 و86، و95 ليصل الأبيض للنقطة الرابعة في المركز الثاني مؤقتا، بينما يتذيل البك الترتيب بلا نقاط.

انتهت دقائق جس النبض بمحاولة أولى تحمل رائحة الخطورة للبنك الأهلي في الدقيقة الخامسة، من تسديدة مصطفى شلبي، لكن الدفاع تصدى لها في طريقه نحو مرمى مهدي سليمان.

وظل البنك مسيطرا على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على المرمى.

وسدد ياو أنور تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمهدي سليمان بقليل في الدقيقة العاشرة.

وأهدر ياو أنور فرصة أخرى في الدقيقة 14، بعد عرضية أحمد متعب التي أبعدها مهدي سليمان بشكل خاطئ.

وجاءت أولى محاولات الزمالك في الدقيقة 22، من ركنية، بعد عرضية آدم كايد التي أبعدها الدفاع، تبعتها تسديدة من عدي الدباغ بعيدا عن المرمى.

وسدد رشاد المتولي كرة أرضية من حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 34.

وتصدت عارضة مهدي سليمان لتسديدة ياو أنور في الدقيقة 40، بعد تسديدة دون ضغط دفاعي مُحكم.

ورد الزمالك بتسديدة من عُدي الدباغ، وتصدى لها عبدالعزيز البلعوطي في الدقيقة 43.

وواصل أنور إهدار الفرص وسدد كرة أخرى بعيدة عن المرمى في الدقيقة 44.

وسدد آدم كايد رأسية مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 48.

ومع بداية الشوط الثاني دفع معتمد جمال مدرب الزمالك، بكل من أحمد ربيع وشيكو بانزا على حساب أحمد فتوح وأحمد شريف.

ونجح بانزا البديل، بعد أفضلية في بداية الشوط الثاني للزمالك، في أن يسجل الهدف الأول، بالدقيقة 51، من متابعة لكرة عرضية أخطأ محمد نصر في إبعادها لتتحول في الشباك.

وأهدر البنك الأهلي فرصة التعادل عن طريق محمد رضا في الدقيقة 54، بعد متابعة لكرة أبعدها الدفاع بشكل خاطئ، لكنه سدد فوق العارضة.

وواصل ياو أنور إهدار الفرص ليتابع كرة أخطأ دفاع الزمالك ف يالتعامل معها، ليسدد التوجولي فوق العارضة بغرابة شديدة في الدقيقة 57.

وتألق مهدي سليمان لينقذ مرمى الزمالك من هدف التعادل بعد انفراد من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 61.

وسدد علي حمدي كرة قوية في الدقيقة 65 علت عارضة الزمالك.

وشارك محمد السيد في وسط ملعب الزمالك على حساب آدم كايد في الدقيقة 66.

ولجأ الدباغ للحل الفردي في مرتدة سريعة للزمالك، ليسدد كرة علت العارضة في الدقيقة 77.

وشارك حسام أشرف على حساب ناصر منسي لتنشيط الهجوم، وأطلق تسديدة فور نزوله علت العارضة بكثير أيضا.

وبفردية أخرى من شيكو بانزا مرد من الدفاع، وسدد في جسد الحارس البلعوطي في الدقيقة 78 ليبعدها الدفاع.

وتصدى مهدي سليمان لتسديدة من البديل أحمد مدبولي بعد مجهود فردي في الدقيقة 80.

وأضاع مدبولي فرصة أخرى خطيرة للبنك، في الدقيقة 84، بعد عرضية أمام المرمى ليسدد فوق العارضة.

وفي الدقيقة 86، عزز الزمالك تقدمه بالهدف الثاني، بعد عرضية من بنتايج، ليتابعها برأسية في الشباك.

وشارك أحمد عبدالرحيم "إيشو" بديلا لعدي الدباغ ليسجل هدفا ثالثا، في الدقيقة 95، بعد مرتدة سريعة ومتابعة لعرضية محمد السيد.