أمريكا تدرج حركة فلسطين أكشن ضمن قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية عالمية، كما أنها فرضت عليها عقوبات مالية موسعة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "يجب أن يعلم متطرفو اليسار والجهات الداعمة لهم أننا سنوظف كامل أدواتنا الاقتصادية ضدهم"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف بيسنت: "لا مكان للإرهاب السياسي في مجتمعنا، وسنواصل قطع التمويل عن هذه الجماعات حتى القضاء عليها."

وتأتي هذه التطورات بعد أن صنفت المملكة المتحدة الحركة منظمة إرهابية في العام الماضي، ما يعني أن أي انخراط فيها أو دعم لها يُعد جريمة جنائية في بريطانيا.

وفي المقابل، ترفض حركة "فلسطين أكشن" تصنيف أنشطتها أعمال الإرهابية، موضحة أنها تستهدف تعطيل تجارة الأسلحة البريطانية مع إسرائيل.

وتأسست المجموعة في بريطانيا عام 2020، وتقوم حملتها على تعطيل عمل شركات ومؤسسات تتهمها بدعم إسرائيل، ولا سيما شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، وفقا لوكالة"سما" الفلسطينية.