منتخب المواي تاي يتوج بـ14 ميدالية في البطولة العربية بليبيا

نجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بنغازي الليبية، بواقع ميداليتين ذهبيتين، و5 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وحصد الميداليتين الذهبيتين كل من عبد الرحمن أسامة، بعد فوزه على العراقي حسين الخزاعلي ضمن منافسات الناشئين وزن 71 كجم، ومازن السيد، بعد فوزه على الإماراتي زايد المرزوقي ضمن منافسات البراعم وزن 34 كجم.

فيما حصد الميداليات الفضية كل من حسن عزاز، وزن 67 كجم ناشئين، وحبيبة السيد، وزن 51 كجم ناشئات، ومروان محمد، وزن 42 كجم ناشئين، وصبري علي، وزن 40 كجم ناشئين، ومريم مصطفى، وزن 51 كجم ناشئات.

وأحرز الميداليات البرونزية كل من سارة العدوي، وزن 51 كجم ناشئات، وشروق جمال، وزن 45 كجم ناشئات، وفتحي تامر، وزن 34 كجم ناشئين، ونسيم رامي، وزن 32 كجم ناشئين، ومازن النمر، وزن 30 كجم براعم، وعمر السنجيدي، وزن 60 كجم شباب، ومؤمن علاء، وزن 57 كجم شباب.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن النتائج التي حققها المنتخب في البطولة العربية تعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوصول إلى 14 ميدالية متنوعة يعد دليلًا على امتلاك مصر قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية.

وأضاف إبراهيم أن المنافسات شهدت مستويات قوية ومشاركة مميزة من المنتخبات العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد اللاعبين للمنافسات المقبلة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن الاتحاد يحرص على منح العناصر الشابة والناشئة الفرصة الكاملة لاكتساب الخبرات من خلال المشاركة في البطولات العربية والدولية، مؤكدًا أن هذه المشاركات تسهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين، وتساعد الجهاز الفني على اكتشاف المزيد من المواهب.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو البناء على هذه النتائج والعمل على تطوير مستوى جميع عناصر المنتخب، بما يضمن استمرار المنافسة على المراكز الأولى في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين واللاعبات على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الميداليات التي تحققت في بنغازي تمثل حافزًا لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة.