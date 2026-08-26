جامعة القاهرة الأهلية تعلن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والأزهرية وستيم والنيل

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، نتيجة القبول للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) وشهادة النيل بكليات جامعة القاهرة الأهلية للعام الجامعي 2026/2027.

وتم إرسال نتيجة التنسيق للطلاب وبطاقة الترشح في كليات الجامعة المختلفة من خلال صفحة الطلاب على الموقع الإلكتروني للجامعة، ويلزم الحضور لمقر الجامعة للطلاب المرشحين وتسليم أصول المستندات وسداد المصروفات.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية، أن الترشيح يعتبر لاغيا في حالة عدم حضور الطالب وولي أمره أو عدم استيفاء أصول المستندات والشهادات وسداد المصروفات في الموعد المحدد، أو في حالة ثبوت عدم صحة المستندات والشهادات المقدمة.

وأضافت أن إجراءات القيد تشمل سداد المصروفات السنوية للكلية أو القسط الأول منها (50% من المصروفات) وسداد المصروفات الإدارية بواقع 3% من إجمالي المصروفات الدراسية على أن يتم السداد من خلال خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة (سداد إلكتروني فقط).

وأضافت جامعة القاهرة الأهلية أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتقدم للمرحلة الثانية لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) وشهادة النيل يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 لجميع الكليات ما عدا كلية الطب البشري، ويوم الأحد 6 سبتمبر لكلية الطب البشري وذلك في حدود الأماكن المتاحة.