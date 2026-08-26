جامعة كفر الشيخ الأهلية عن واقعة وفاة طالبة بكلية طب الفم والأسنان: محل تحقيق من الجهات المختصة

أعلنت إدارة جامعة كفر الشيخ الأهلية، اليوم الأربعاء، أنها تابعت واقعة تعرض الطالبة "خ.خ.م"، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الفم والأسنان، لواقعة سقوط داخل الحرم الجامعي اليوم.

فيما تم نقل الطالبة إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتؤكد الجامعة، أن الواقعة محل تحقيق من جانب الجهات المختصة، بجانب أن إدارة الجامعة تتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية والمختصة، وتقدم كل المعلومات والبيانات اللازمة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشددت الجامعة، على أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولوياتها، وأنها تتابع تطورات الواقعة بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهيب الجامعة، بالجميع عدم تداول أي معلومات أو اجتهادات غير موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات، وحرصًا على تحري الدقة واحترامًا لخصوصية أسرة الطالبة ومشاعر ذويها.

وكانت خلود خالد مخيمر " 19 سنة"، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب فم والأسنان جامعة كفر الشيخ الأهلية، قد سقطت من الدور الرابع بالكلية أثناء ادائها الامتحان، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.