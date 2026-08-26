أمريكا: ميتا تتوصل إلى تسوية مع الولايات بشأن إدمان المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت مكاتب الادعاء العام في ولايات أمريكية، اليوم الأربعاء، أن شركة "ميتا" وافقت على دفع 17 مليار دولار وإضافة تدابير لحماية الأطفال إلى منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، لإنهاء محاكمة تاريخية بشأن إدمان المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي، وتسوية دعاوى رفعتها 47 ولاية.

وتحل التسوية قضية قانونية محورية ظلت قيد الإعداد لسنوات، وسعت إلى تحميل عملاق التكنولوجيا المسؤولية عن الدور الذي لعبته منصاته في تقويض الصحة العقلية للأطفال. واستهدف الجهد الميزات المصممة لجذب انتباه الشباب.

وقال المدعي العام لولاية فيرجينيا جاي جونز: "على مدى سنوات، خدعت ميتا الجمهور عمدًا بشأن ميزات التصميم الضارة والمسببة للإدمان التي ألحقت ضررًا بالصحة العقلية للشباب". إن التسوية "ستضع حدًا لهذه الممارسات الخطيرة وستقدم إغاثة هادفة تحمي الأطفال من الأذى عبر الإنترنت".

وقال في بيان إن قيمة التسوية تبلغ 353 مليون دولار في الولاية وحدها، وتعد واحدة من أكبر التسويات في تاريخ حماية المستهلك على مستوى الولايات.

وتابع المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، أن الأموال سيتم دفعها على مدى 10 سنوات، مع حصول الولاية على 1.5 مليار دولار على الأقل إذا وافقت المحكمة على التسوية.

وتتوقع نيوجيرسي، أن تتلقى ما لا يقل عن 525 مليون دولار.

وقالت ماساتشوستس إنها في طريقها للحصول على 366 مليون دولار على الأقل.

وكانت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي من بين 29 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا في عام 2023، لكن هذه التسوية تنهي المحاكمة قبل استكمالها، والتي كان من المتوقع أن يمثل خلالها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا.

وقالت ميتا في منشور على مدونتها إنها "تبني على جهودنا المستمرة منذ فترة طويلة لتمكين الآباء ودعم المراهقين".

وتابعت الشركة: "إن ضمان حصول المراهقين على تجربة آمنة ومثمرة على منصاتنا هو أمر ضروري لشركة (ميتا). نريد أن نقوم بهذا الأمر بشكل صحيح للآباء والمراهقين، ولهذا السبب عقدنا شراكة مع المدعين العامين بالولايات لوضع معيار جديد للصناعة."

وحثت "ميتا" منافسيها "تيك توك" و"يوتيوب" على اعتماد إجراءات سلامة مماثلة.