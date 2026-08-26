البابا ليو الرابع عشر يدخل قائمة مجلة فانيتي فير للشخصيات الأفضل أناقة

أدرج اسم البابا ليو الرابع عشر في قائمة مجلة "فانيتي فير" الأمريكية للشخصيات الأفضل أناقة لعام 2026، ضمن فئة "الأصليون" التي تجمع 10 من "أكثر الأزياء غرابة وابتكارا".

وانضم إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية في القائمة كل من الموسيقيتين بيورك وروزاليا والمخرج سبايك لي.

وأرجعت المجلة سبب الاختيار إلى أسلوب البابا غير التقليدي، مشيرة إلى أنه "حتى قبل البابوية، ارتقى ليو، المعروف سابقا بالأب بوب، بثوبه الكريمي المتواضع إلى آفاق سماوية من خلال تنسيقه مع أحذية نايكي".

وأضافت أن "ليو احتفظ بروح الدعابة غير التكلفية لديه، حيث يضع أحياناً قبعات البيسبول".