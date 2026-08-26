أمريكا تعلن حالة كارثة جفاف في أجزاء من بورتوريكو مع استمرار تفاقم أزمة المياه

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حالة كارثة جفاف في أكثر من 20 مدينة وبلدة في بورتوريكو، في ظل تفاقم أزمة المياه في الإقليم الأمريكي وعدم وجود مؤشرات على تحسن الأوضاع قريبًا.

وتعاني أكثر من 33% من مساحة بورتوريكو من جفاف شديد، فيما تعاني 30% أخرى من جفاف حاد.

وكان شهر يوليو الماضي الأكثر جفافًا على الإطلاق في سان خوان خلال أكثر من 120 عامًا، وثاني أكثر الشهور حرارة في تاريخ عاصمة الجزيرة.

وقالت الحاكمة جينيفر جونزاليس، إنها طلبت رسميًا من وزارة الزراعة الأمريكية إعلان حالة كارثة جفاف قبل أكثر من أسبوعين.

وأضافت جونزاليس: "منذ البداية، أوضحنا احتياجات مزارعينا".

ويشمل إعلان حالة كارثة جفاف 26 بلدية من أصل 78 بلدية في بورتوريكو، بما في ذلك كابو روخو، وبونس، وياوكو، وأيبونيتو، ولاريس.

ويتيح إعلان حالة الكارثة للمزارعين والمنتجين الزراعيين في تلك المناطق الحصول على قروض طارئة للمساعدة في مواجهة الخسائر الناجمة عن الجفاف.

وقال وزير الزراعة في بورتوريكو إيرفينج رودريجيز، إن الإعلان يمثل "خطوة مهمة. ونحث جميع المنتجين المتضررين من الجفاف على توثيق خسائرهم" للاستفادة من برامج المساعدة.