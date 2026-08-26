أحمد هشام يتوج ببرونزية سباق 100 متر زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط

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تمكن أحمد هشام رضوان، لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف، من التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات سباق 100 متر زعانف مزدوجة، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

ونجح أحمد هشام رضوان في حصد الميدالية البرونزية، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 42.84 ثانية.

فيما توج الإيطالي فيليبو بافوني بالميدالية الذهبية، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 42.06 ثانية، بينما جاء التركي إيمري جاردينيلي في المركز الثاني، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 42.71 ثانية.

وتضم بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحًا، بواقع 5 لاعبات و6 لاعبين.

اللاعبات هن: ندا مجدي، ريناد تامر، مريم حلمي، فريدة فرج، وسلمى ربيع.

واللاعبون هم: مهاب إيهاب، طارق حسن، أحمد عوض، ياسين فرحات، أحمد هشام، وسيف خالد.

ويرأس بعثة المنتخب في الدورة سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من شريف حبيب رئيسًا للجهاز، والمدربين محمد يحيى، وخالد إبراهيم، وهشام صديق، وعبد الله عبد الجليل، وإبراهيم السيد، وأحمد ربيع، بينما يتولى هيثم مهنى مهمة إداري المنتخب.