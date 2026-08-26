قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طلب من الحكومة قبل أشهر، موافاته بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء أكان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأعرب عن تقديره لمخاوف الناس على الدولة، معقبًا: «في كلام كتير يُقال، والناس خايفة على بلدها والأمر مقدر وتسأل وتتساءل: هل نسير بخطى مناسبة؟ هل اللي بيتعمل أفضل المتاح ولا في أفضل من كده؟ أنا بقول ممكن يكون في أفضل كده».

وأضاف: «لكن اللي اتعمل خلال المدة اللي فاتت بالكامل، جهد واجتهدنا؛ لو وفقنا فيه فهو فضل من الله، ولو كان غير كده فإحنا قصرنا، وأرجو ربنا يجبر تقصيرنا».

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، قدم في نهايتها للرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاحتفال تضمن كذلك فقرة ابتهال ديني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، ليستمع الحضور بعد ذلك لفقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، حيا الرئيس في أعقابها الفنانة هبة مجدي مؤدية الفقرة وتمنى لها بالشفاء العاجل.

كما تضمن الاحتفال عرضًا لفقرة إنشاد ديني، ثم ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمته بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «أسوة حسنة».