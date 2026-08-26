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جددت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، قصف المجمع القضائي الحكومي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، للمرة الثانية خلال نحو شهر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصادر محلية قولها إن "مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف الهاون مبنى المجمع القضائي ومحيطه في مدينة تعز، دون تسجيل خسائر بشرية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوكالة أن "مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف المجمع القضائي والمنشآت المدنية والأحياء السكنية في مدينة تعز، في اعتداءات متكررة تهدد حياة المدنيين وسلامتهم".

وفي 25 يوليو الماضي، استهدفت جماعة الحوثي المجمع القضائي ذاته بقذائف الهاون، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق تقارير حكومية.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو 2026 في محافظات عدة، بينها مأرب وسط البلاد، والجوف شمالًا، والضالع وتعز جنوب غربي اليمن.