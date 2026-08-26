جولة خليجية لوزيرة خارجية اليمن تبدأ من البحرين

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- تهدف الجولة لحشد الدعم لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

وصلت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في مستهل جولة تشمل دولا خليجية، لحشد الدعم لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء "انقلاب الحوثيين".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن وزيرة الخارجية، وصلت المنامة في مستهل جولة تشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، دون تحديدها.

ومن المقرر أن تلتقي الزوبة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وأن تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

وبحسب الوكالة، ستتناول المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مواصلة التنسيق مع البحرين في إطار دورها ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأوضحت "سبأ" أن الجولة تأتي ضمن تحرك دبلوماسي لتعزيز علاقات اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي، "والبناء على روابط الأخوة ووحدة المصير والمصالح المشتركة"، وحشد الدعم لجهود الحكومة.

وأضافت أن الجولة تهدف إلى حشد الدعم لجهود الحكومة اليمنية في "استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي"، وفق تعبير الوكالة.

كما تبحث الزوبة، خلال جولتها تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وتهدف التحركات، وفق "سبأ"، إلى تعزيز حضور اليمن ودوره شريكا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن منذ مطلع يوليو الماضي، مع إعلان الحوثيين توسيع هجماتهم لتشمل سفنا مرتبطة بالسعودية، مقابل إعلان الرياض شن غارات على مواقع للجماعة في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تُستخدم لتهديد الملاحة البحرية.

وأعلنت السعودية تشكيل تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، يضم عددا من الدول، بينها الولايات المتحدة واليمن والكويت وسلطنة عمان والأردن والسودان والمغرب والمالديف وبنغلاديش ونيوزيلندا.