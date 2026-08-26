رئيس أوكرانيا يمنح إيلون ماسك وسام الحرية

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وسام الحرية، وهو أعلى وسام شرف في أوكرانيا، يتم منحه للمواطنين الأجانب، طبقا لمرسوم تم نشره على الموقع الالكتروني للرئاسة اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك فيما تسعى كييف للحصول على ترخيص لاستخدام نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك في عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وجاء في المرسوم "يُمنح وسام الحرية لإيلون ماسك-رائد الأعمال والمهندس والرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتيسلا في الولايات المتحدة".

فيما يتم منح الوسام بسبب خدمات متميزة في حماية أرواح البشر والحرية بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين شعبي أوكرانيا والولايات المتحدة، حسب الموقع الالكتروني للرئاسة.

وأصبح إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا وإثارة للجدل في القطاع الخاص فيما يتعلق بالجهود الحربية الأوكرانية.

وكان قراره بوصول أوكرانيا، إلى خدمة ستارلينك، شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبيس إكس حاسما، ولا تزال هذه الخدمة شريان حياة للاتصالات بالنسبة للقوات الأوكرانية والمدنيين بعد الغزو الروسي الشامل عام 2022، حسب وكالة أسوشيد برس (أ ب) اليوم الأربعاء.

وأصبحت خدمة ستارلينك جزءا لا يتجزأ في العمليات العسكرية الأوكرانية، بقادة وجنود يعتمدون على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للتواصل وتنسيق العمليات.

وأعطى هذا الاعتماد ماسك نفوذا على القدرات العسكرية الأوكرانية، وهو ما يعد مصدرا للقلق.

ولم يدلِ ماسك بأي تعليق فوري على الجائزة التي أُعلن عنها بموجب مرسوم رئاسي، حسب وكالة أسوشيد برس (أ ب).

وتشكل قرارات ماسك، القدرات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا، ولا يعمل نظام "ستارلينك" حاليا فوق الأراضي الروسية، لكن زيلينسكي يريد من ماسك إعادة النظر في هذه السياسة، وهو ما سيسمح للقوات الأوكرانية بالحفاظ على الاتصال عبر الأقمار الصناعية لشن هجمات بمسيرات بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لروسيا.