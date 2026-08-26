المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع وفد قطري تنسيق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة المجلس في العاصمة الليبية طرابلس، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، والوفد المرافق له.

وأكد الخليفي حرص القيادة القطرية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع دولة ليبيا، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي.

وتناول اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آفاق تطوير العلاقات الليبية القطرية وتعزيز التعاون والتنسيق في المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم التباحث حول سبل توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية لاسيما في مجالات الطاقة والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي بما يدعم مسار الاستقرار ويعزز العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين.