 كريستال بالاس يضم أكسيل ديساسي من تشيلسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كريستال بالاس يضم أكسيل ديساسي من تشيلسي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 7:08 م

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي أكسيل ديساسي قادمًا من تشيلسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026-2027، لتعزيز صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

وأوضح كريستال بالاس في بيان رسمي أن ديساسي، البالغ من العمر 28 عامًا، سبق له تمثيل منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، كما خاض ثلاث سنوات مع موناكو قبل انتقاله إلى تشيلسي عام 2023.

وعبر ديساسي عن سعادته بالانضمام إلى كريستال بالاس، مؤكدًا أن الفريق يسير في اتجاه جيد، وأنه يرى أن الانتقال إلى صفوفه يمثل خطوة مناسبة في مسيرته، مشيرًا إلى تطلعه لخوض المباريات على ملعب سيلهرست بارك بعد أن سبق له مواجهته من جانب المنافسين.

ويستعد كريستال بالاس لمواجهة مانشستر سيتي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.


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