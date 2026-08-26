وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هاتفيا مع نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، والتركي هاكان فيدان، الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن "وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالين هاتفيين منفصلين من نظيريه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر ووزير خارجية تركيا جرى خلالهما بحث الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية، في إطار التنسيق المستمر وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

وتأتي المباحثات السعودية القطرية التركية، اليوم، بعد يوم من بحث محمد بن عبد الرحمن مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعُماني بدر البوسعيدي، مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، إلى جانب إزالة الألغام من المضيق.