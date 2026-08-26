نبيل فهمي يستقبل وزير الاتصالات العراقي ويؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مصطفى سند وزير الاتصالات العراقي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

كما استمع الأمين العام للتقدم الذي حققه العراق في مجال تطوير منظومة الاتصالات، ومساعيه للانضمام لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتطلعه لدعم أشقائه من الدول العربية للحصول على هذه العضوية، معربًا عن دعم الجامعة العربية لهذا التوجه، وتشجيعها على قيام الدول العربية بدور رائد في هذا المجال، لاسيما وأنها تمتلك القدرات العلمية والبشرية، كما حقق بعضها إنجازات لافتة في هذا الخصوص، ما يؤهلها لتحقيق معادلة تكاملية تصب في المصلحة العربية.

كما أكد الأمين العام على حرص الجامعة العربية على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في مختلف المجالات، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، معربًا عن تطلعه لزيارة العراق خلال المستقبل القريب.