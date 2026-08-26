الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام عقود المواطنين بالمشروعات العقارية: أنا هكون حاد في هذا الموضوع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وفيما يخص العقود، أكد الرئيس السيسي، إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين، لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.

وأضاف: «أنا هكون حاد في هذا الموضوع، كل من أخد فلوس الناس بالتزام بعقود من الطرفين بين: مواطن ومطور عقاري، ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد داخل العقد، وبخلاف ذلك سنتخذ إجراءات قانونية حفاظا على حقوق الناس ومصداقية الدولة».

وشدد على أن «الدولة وأجهزتها لن تغفل عن حقوق مواطنيها في كل شيء».

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، قدم في نهايتها للرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاحتفال تضمن كذلك فقرة ابتهال ديني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، ليستمع الحضور بعد ذلك لفقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، حيا الرئيس في أعقابها الفنانة هبة مجدي مؤدية الفقرة وتمنى لها بالشفاء العاجل.

كما تضمن الاحتفال عرضًا لفقرة إنشاد ديني، ثم ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمته بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «أسوة حسنة».