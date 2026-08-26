الرئيس السيسي: الأهم في تجاوز التحديات استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والبناء والتغيير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تشهد «فوضى في المعرفة والطرح».

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وذكر أن البعض لا يدرك حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال الـ50 عامًا الماضية، معقبًا: «لا توجد دولة لا تواجه تحديات، والأهم في تجاوز التحديات استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والبناء والتغيير، والحفاظ على البلد وحمايتها».

وأضاف: «الناس اللي بتقول كلام وقعدت تلخبط في وعي الناس، هل ده بيصب في مصلحة مصر؟ والله أبدا أبدا أبدا، ده بيصب في مصلحة غير مصر، محتاجين نشتغل ونفهم، فهمنا يخلينا نشتغل ونصبر أكتر».

وأشار إلى أن مصر تضم 110 ملايين مواطن في عالم يواجه تحديات كثيرة، ويشهد تحولًا كبيرًا، قائلًا إن مصر جزء من هذا العالم، وتتحمل بعض آثار تحوله.

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، قدم في نهايتها للرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاحتفال تضمن كذلك فقرة ابتهال ديني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، ليستمع الحضور بعد ذلك لفقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، حيا الرئيس في أعقابها الفنانة هبة مجدي مؤدية الفقرة وتمنى لها بالشفاء العاجل.

كما تضمن الاحتفال عرضًا لفقرة إنشاد ديني، ثم ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمته بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «أسوة حسنة».