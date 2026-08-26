ملادينوف: حماس والفصائل توافق على نزع السلاح وتسليم إدارة غزة لهيئة انتقالية

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لشئون غزة في مجلس السلام، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسئوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة.

وأوضح ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن الموافقة تمثل، وفق وصفه، المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل بهذه الخطوة، في إطار خارطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة.

وأضاف أن خارطة الطريق تنص على “تفكيك” جميع فئات الأسلحة الموجودة في القطاع، مؤكدا عدم وجود استثناءات في عملية نزع السلاح، وأن تنفيذها سيخضع لآليات تحقق ومراقبة.

وبحسب ملادينوف، فإن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيكون تدريجيا ومتزامنا مع إحراز تقدم في عملية نزع السلاح والتحقق من تنفيذ الالتزامات، وليس وفقا لجدول زمني محدد سلفا.

وقال إن تحديد مراحل الانسحاب سيعتمد على مستوى التقدم المحرز على الأرض، مشددا على أن آلية التنفيذ ستقوم على التحقق من الخطوات المتخذة، وليس على افتراض الالتزام بها مسبقا.

ولم يكشف المسئول الدولي عن موعد محدد لبدء عملية تسليم الأسلحة، كما لم يوضح تفاصيل الآلية التي سيتم من خلالها نقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى الهيئة الانتقالية.

وكانت حماس أعلنت في أواخر يوليو الماضي موافقتها على خارطة طريق من 15 بندا طرحها ملادينوف لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الخطة، وتمسك بمطلب نزع سلاح حماس بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.