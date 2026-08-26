 الأمير هاري وزوجته ميجان يصلان إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة بعد 6 سنوات في أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير هاري وزوجته ميجان يصلان إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة بعد 6 سنوات في أمريكا

لندن (أ ب)
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 10:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 10:01 م

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان، إلى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ليبدآ حياة جديدة في بريطانيا بعد 6 سنوات أمضياها في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وجاء وصول الزوجين بعد أقل من أسبوع على إعلان مفاجئ أثار اهتمام المتابعين، بشأن اعتزامهما العودة إلى بريطانيا.

وأفادت وسائل إعلام، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، خبر وصول الزوجين.

وذكرت "ديلي تلجراف" أن طائرتهما هبطت في مطار برمنجهام الدولي نحو ظهر اليوم الأربعاء.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية وصول طائرة خاصة مستأجرة قادمة من مدينة فان نويس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى المطار في الساعة 11:56 صباحا.

وسبق أن التحق طفلا الزوجين، الأمير آرتشي (7 سنوات) والأميرة ليليبت (5 سنوات)، بمدارس بريطانية، ومن المقرر أن يبدآ الدراسة في سبتمبر المقبل.

وتعتزم الأسرة الإقامة في منزل خاص غير تابع للعائلة المالكة خارج لندن، لكنها لم تكشف الموقع الدقيق للمنزل.

ورفض ممثل الأمير هاري التعليق على عودة الأسرة إلى بريطانيا.

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