 وفاة الكاتب المجري بيتر ناداس عن 83 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة الكاتب المجري بيتر ناداس عن 83 عاما

بودابست - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:51 م

توفي الكاتب المجري بيتر ناداس أستاذ الروايات الشاملة والضخمة، عن عمر يناهز 83 عامًا، حسبما أكد ناشر أعماله اليوم الأربعاء.

وتوفي ناداس، في منزله في قرية جومبوسزيج بجنوب غرب المجر، حسبما صرح متحدث باسم دار النشر "ساركوزي إس تارساي"، ومقرها بودابست، لوكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن عائلة المؤلف.

وتناولت رواياته أوروبا في القرن العشرين بكل أهوالها وسخافاتها، ومن أشهر أعماله "كتاب الذكريات"، و"قصص متوازية" الضخمة، ومذكراته المكونة من مجلدين "تفاصيل متوهجة"، والتي وُصفت بأنها مواجهة مع التاريخ.

وُلد ناداس في بودابست في 14 أكتوبر 1942، ونجا من الهولوكوست مع عائلته عن طريق الاختباء واستخدام وثائق مزورة.

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