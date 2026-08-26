نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمرفق السكك الحديدية، مؤكدة أن التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات المعلنة داخل المحطات والقطارات يسهم بشكل مباشر في توفير بيئة سفر آمنة ومريحة ونظيفة، والحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة لملايين الركاب يوميًا.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الرسائل التوعوية تأتي ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، تحت شعار «سلوكنا مسئوليتنا»، للتأكيد على أن الحفاظ على مرفق السكك الحديدية وسلامة مستخدميه مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالسلوكيات الصحيحة يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات العامة، وجاءت الرسائل على النحو التالي:

1. لا تتجاوز المزلقانات المغلقة

أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بقواعد العبور من المزلقانات وعدم تجاوزها عند إغلاقها بالتزامن مع مرور القطار، حتى لا يعرض المواطن حياته وحياة الآخرين للخطر.

وشددت على ضرورة عدم العبور العشوائي للسكة الحديد، والالتزام بالعبور من خلال المزلقانات القانونية، وعدم عبور السكة من الأماكن العشوائية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

2. الاستخدام السليم لمقاعد القطارات

دعت الهيئة الركاب إلى استخدام المقاعد بشكل حضاري لضمان نظافتها والحفاظ عليها لخدمة باقي الركاب، مع التأكيد على عدم الوقوف على مقاعد القطار عند وضع الحقائب على الأرفف، حفاظًا على نظافة المقاعد وسلامتها.

3. الاستخدام الصحيح لأرفف الحقائب

أوضحت الهيئة أن أرفف الحقائب مخصصة للحقائب والمتعلقات الشخصية، وأن الجلوس عليها يهدد سلامة الراكب وسلامة الآخرين، ويعرضه للمساءلة القانونية.

4. عدم الكتابة على جدران القطارات

حذرت الهيئة من الكتابة على جدران عربات القطارات، مؤكدة أن ذلك يمثل تشويهًا لهذا المرفق الحيوي، مطالبة الركاب بالحفاظ على نظافة القطار ومظهره.

5. عدم الركوب بدون تذكرة

نوهت الهيئة إلى ضرورة الحصول على التذكرة قبل السفر من خلال طرق الحجز المختلفة، بما يضمن وجود مقعد للراكب وعدم التعرض للغرامة.

6. الاستخدام السليم لمقاعد الانتظار

قالت الهيئة إن المقاعد المخصصة على أرصفة المحطات لخدمة الركاب يجب استخدامها بصورة حضارية، وبما لا يعيق الآخرين أو يؤثر على حركة الركاب داخل المحطة.

7. التنقل بين أرصفة المحطات

ناشدت الهيئة الركاب استخدام الأنفاق والكباري للتنقل الآمن بين أرصفة المحطات، وعدم العبور العشوائي بينها، لتجنب التعرض للخطر والمساءلة القانونية.

8. الحفاظ على المسافة الآمنة

شددت الهيئة على عدم الوقوف على حافة أرصفة المحطات، والابتعاد إلى المسافة الآمنة، لعدم التعرض للخطر والحفاظ على سلامة الركاب.

9. اركب القطار من الاتجاه الصحيح

حذرت الهيئة من ركوب القطار أو النزول منه من الجانب المخالف للرصيف، لما يمثله ذلك من خطورة على حياة الركاب، فضلًا عن التعرض للمساءلة القانونية.

10. عدم الركوب أو النزول أثناء سير القطار

أكدت الهيئة ضرورة الركوب والنزول من القطار بعد توقفه، مع الالتزام بعدم الركوب أو النزول من القطار أثناء سيره، حفاظًا على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر.