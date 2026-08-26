السكك الحديدية: توريد 1350 عربة ركاب جديدة وإعادة تأهيل 5000 عربة بضائع

شهدت منظومة النقل، في مصر خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث مختلف عناصرها، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، بهدف رفع كفاءة شبكات النقل وتعظيم قدرتها على خدمة الركاب والبضائع.

وأشارت الوزارة، في تقرير إنجازاتها اليوم، إلى أن خطة تطوير قطاع السكك الحديدية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل الوحدات المتحركة والبنية الأساسية وأنظمة الإشارات والاتصالات والسيطرة والتحكم والورش والعنصر البشري، إلى جانب إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية.

وأضافت أن شبكة السكك الحديدية تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر، وتشهد تشغيل ما يقرب من 1000 قطار يوميًا لنقل نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، بما يعكس حجم المنظومة وأهمية مشروعات تطويرها ورفع مستويات الأمان وجودة الخدمة، لافتة إلى أن خطة تطوير القطاع تشمل:

وكشفت عن وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على عدد 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وتطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية؛ بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

أكدت أنه من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلى 1.2 مليون راكب / يوم عام 2025 و2 مليون راكب / يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلى 6 ملايين طن سنويًا عام 2025 و15 مليون طن سنويًا عام 2030، وأهم ما يتم في هذه المحاور:

أولًا: تطوير الوحدات المتحركة:

(1) توريد عدد 210 جرارات جديدة GE، كما تم إعادة تأهيل عدد 107 جرارات من إجمالي 220 جرارًا مخطط إعادة تأهيلها.

(2) توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.

(3) توريد عدد 1067 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية.

(4) الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1404 عربات تحيا مصر.

(5) توريد عدد 609 عربات من إجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

(6) الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945 عربة.

(7) جارٍ توريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة.

(8) جارٍ إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسطول قطارات النوم الحالي، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 27 عربة من إجمالي 120 عربة.

(9) تم توريد عدد 105 عربات قوى جديدة من إجمالي عدد 173 عربة قوى من مصنع سيماف.

ثانيًا: تطوير البنية الأساسية:

(1) تطوير المحطات القائمة: تم الانتهاء من تطوير عدد 367 محطة من إجمالي عدد 709 محطات.

(2) إنشاء محطات جديدة: الانتهاء من إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.

(3) تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد: تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 6 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 5 محطات (شبرا الخيمة - بنها – طنطا – أسيوط – سوهاج).

(4) إنشاء وازدواج خطوط سكك حديدية:

(أ) الانتهاء من إنشاء خط كفر داود / السادات بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة / الإسكندرية)، وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة، وعدد 4 محطات (3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات، 1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها).

(ب) إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة بطول 5.25 كم وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة.

(ج) إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، وتطوير عدد 6 محطات على الخط (القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة - رمانة – نجيلة – بئر العبد)، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 محطة جديدة بالخط (السلام – 30 يونيو) لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، وإنشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، ووصلة ميناء العريش بطول 12 كم، وجارٍ إنشاء خط بئر العبد / العريش / طابا بطول 344 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500 كم.

(د) جارٍ إنشاء خط الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس بطول 63.5 كم.

(هـ) جارٍ إنشاء خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 68 كم.

(و) إنشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سملا / السلوم بطول 28 كم.

(ز) جارٍ ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم.

(ط) ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

(5) تجديدات السكة:

تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1634 كم من إجمالي أطوال 10 آلاف كم وعدد 2329 مفتاحًا من إجمالي 6664 مفتاحًا.

(6) ماكينات إنشاء السكة.

(7) تدبير عدد 17 ماكينة جديدة آخر 10 سنوات، بالإضافة إلى 36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة (طرازات مختلفة).

(8) مخطط توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بداية من أغسطس 2026، و30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة.

(9) تطوير المزلقانات: الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 822 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 857 مزلقانًا من إجمالي 1102 مخطط تطويرها على الشبكة.

ثالثًا: تطوير نظم الإشارات والتحكم:

يهدف التطوير، إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات.

وجارٍ تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، ومن أهم هذه الخطوط خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة – أسوان بطول 875 كم، وخط بنها – بورسعيد ب.