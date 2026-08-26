ڤاليو تعزز شراكتها الوطيدة مع مجموعة ماجد الفطيم لتقديم حلول دفع مرنة لعملائها في ڤوكس سينما وماجيك بلانيت وسكي مصر

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف إتاحة باقة متنوعة من حلول الدفع المرنة لعملائها عبر ڤوكس سينما وماجيك بلانيت وسكي مصر.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لعملاء ڤاليو الآن الاستفادة من خدمات الدفع المتاحة في كافة فروع ڤوكس سينما وماجيك بلانيت، وكذلك داخل فروع سكي مصر، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لسكي مصر. كما سيتم قريبًا إتاحة هذه الخدمات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكلٍ من ڤوكس سينما وماجيك بلانيت؛ مما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، سواء داخل الوجهات الترفيهية أو عبر المنصات الرقمية.

من خلال هذا التعاون، سيتمكن عملاء ڤاليو من الاستفادة من خطط السداد المرنة وباقة من العروض الحصرية، مما يتيح لهم الاستمتاع بمختلف الأنشطة الترفيهية في أبرز وجهات مجموعة ماجد الفطيم.

في إطار الشراكة، سيتمكن عملاء ڤاليو قريبًا من الاستفادة من مجموعة من العروض الحصرية في الوجهات الثلاث، عند الدفع باستخدام بكارت ڤاليو مسبق الدفع أو الاستفادة من حدود ڤاليو. كما سيتم طرح عروض حصرية جديدة للعملاء، بما يوفر قيمة أكبر ومرونة أوسع للاستمتاع بتجارب الترفيه والأنشطة الترفيهية في ڤوكس سينما، وماجيك بلانيت، وسكي إيجيبت.

وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الشركة إلى دمج الحلول المالية المبتكرة في كافة جوانب الحياة اليومية للعملاء. وأكد حسونة على أهمية الشراكة الوطيدة مع مجموعة ماجد الفطيم، التي ستتيح للشباب الاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية عبر الاستفادة من حلول دفع مرنة وميسرة، تتماشى مع تطلعاتهم ونمط حياتهم.

ومن جانبه، أضاف محمود يوسف المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم بمصر ولبنان أن الشركة تحرص باستمرار على عقد شراكات مبتكرة تهدف إلى تعزيز باقة الخدمات المقدمة والارتقاء بتجربة العملاء. كما أوضح يوسف أن الشراكة الوطيدة مع ڤاليو تمنح الزوار مرونة مالية أكبر، بما يضمن لهم الاستمتاع بكافة التجارب الترفيهية الاستثنائية بكل سهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة ڤاليو كشريك مالي رائد لأبرز العلامات التجارية في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تواصل الشركة توسيع نطاق الوصول لخدماتها عبر عقد شراكات استراتيجية، مما يؤكد دورها المحوري في تطوير تجارب العملاء في مجالات التسوق والترفيه.