ميمي جمال عن حق الأداء العلني للفنانين: تأخرنا كثيرًا في هذا الطلب

قالت الفنانة ميمي جمال إن المطالبة بحق الأداء العلني للفنانين تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن هذا الحق معمول به في دول العالم، ومن حق الفنان الحصول على مقابل عند إعادة عرض أعماله الفنية.

وأضافت "جمال"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، خلال حديثها عن الجدل المثار حول حق الأداء العلني، إن الفنان الذي يشارك في مسرحية يحصل على أجره مقابل العمل، وإذا تم تصوير المسرحية يحصل كذلك على أجر التصوير، لكن في حال إعادة عرض العمل لسنوات طويلة، لا يحصل على أي مقابل إضافي.

وأشارت إلى أن هناك فنانين تقدم بهم العمر ولم يعودوا قادرين على العمل، كما أن بعض الفنانين توفوا وتركوا أبناءً يمكن أن يستفيدوا من هذا الحق.

واستكملت أن الجدل الحالي لم يبدأ من الصفر، وإنما جاء نتيجة فتح ملف قديم كان موجودًا منذ فترة، قائلة: "هو دمل قديم، فلما اتفتح اللي كان نفسه من الأول يتكلم بدأ يتكلم".

ولفتت إلى أن العقود الجديدة التي بدأ عدد من الفنانين في توقيعها لا تزال لا تتضمن ما يتعلق بالتنازل عن حق الأداء العلني من عدمه، مضيفة أن الفنانين لم يصلوا حتى الآن إلى أرقام كبيرة فيما يتعلق بالعائد المادي.