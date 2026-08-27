السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة بالإكراه وإصابة مالكها بعاهة مستديمة في بدر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني، لاتهامهما بسرقة سيارة بالإكراه والتعدي على قائدها بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة في يده، بمدينة بدر.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بسرقة سيارة المجني عليه «عيد ج» بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استقلا السيارة رفقة المجني عليه ليلًا، بزعم توصيلهما إلى أحد الأماكن، وخلال الرحلة أشهر أحدهما سلاحًا أبيض «سكين» في وجهه، لشل مقاومته وبث الرعب في نفسه.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه حاول مقاومة المتهمين، فأصابه أحدهما بجرح قطعي في اليد، أسفر عن قطع كامل في بعض عضلات الإبهام والعصب الأوسط والأوتار القابضة لإصبعي السبابة والوسطى، ما نتج عنه عاهة مستديمة.

وتمكن المتهمان من الاستيلاء على السيارة والفرار من مكان الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، فيما ظل المتهم الثاني هاربًا.