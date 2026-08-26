إمام عاشور: لم أتمارض «اللي معاه الأهلي وجمهوره دائما كسبان»

نفى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر ما تردد بشأن إدعاء الإصابة وسط الجدل المثار حول مستقبله قبل إعلان النادي عن تمديد تعاقده حتى صيف 2030.

قال إمام عاشور في مقابلة عبر المنصة الرسمية لناديه مساء الأربعاء "سعيد بتواجدي في الأهلي، وبإمكاني تحقيق إنجازات وتاريخ وبطولات، وأكون عند حسن ظن الجماهير، وأشكر محمد "أخي" وليس وكيلي، وأشكر عصام سراج ومجلس الإدارة".

أضاف "دائما بطولات وإنجازات في الأهلي، هذا دافع لأي لاعب، والأهلي يشرف أي لاعب، وجمهور الأهلي سندي بعد ربنا، وبهم نكتب التاريخ سويا، وأشكرهم على دعمهم لي طوال الفترة الماضية".

تابع "أشكر المدرب الحسين عموتة على مساندته لي، فهو لا يقصر في شيء، ويتحدث مع كل اللاعبين، صريح جدا، وشخصيته جيدة، ولا يقصر مع أي لاعب، دائما يقول لنا 30 لاعبا، كلهم سيحصلون على فرصة، وأنا متحمس للتواجد مع زملائي بعد الإصابة، وأشكرهم على مساندتهم، فالنجاحات أساسها الحب المتبادل بين اللاعبين، وكل زملائي يسألون عن موعد عودتي بعد الإصابة".

وأشار "لقد تعرضت للإصابة في مباراة الأرجنتين بكأس العالم، كانت إصابة قوية، حاولت العودة قدر الإمكان، لكن ركزت في التدريبات والعلاج، وأشارك تدريجيا في التدريبات".

أردف "لعبت مرتين أمام ميسي، وتعرضت للإصابة في المرتين، وقادر على العودة بشكل أفضل، وأنا مشتاق للمباريات والجمهور، وأتمنى أن يكون موسم عامر بالألقاب".

وشدد إمام عاشور "لا يوجد أحد يدعي الإصابة أو يتمارض على الأهلي، بل أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات".

واصل اللاعب الدولي "كلما نجحت، الناس ستتحدث عنك ويتطرقون لسيرتك، وهذا يحفزني في الملعب، ويعلمني الصبر، والرد في الملعب، هذا هو نظام الأهلي".

واستطرد "بالتأكيد الاحتراف حلم أي لاعب، ولكن أتواجد في الأهلي لكتابة تاريخ جديد، ومن خلاله لعبت كأس العالم للأندية وكأس العالم مع المنتخب".

وكان النادي الأهلي أعلن عن رفضه عرضا من كونيا سبور التركي الذي لشراء إمام عاشور مقابل 4.5 مليون يورو مقسمة على ثلاثة أقساط.

وبشأن مسيرة الفريق في الموسم الماضي، قال "أي فريق يتعرض لكبوات، والأهلي قادر على العودة، وسنفوز بكل البطولات هذا الموسم".

وختم إمام عاشور "جمهور الاهلي رقم 1، واللاعبون مشتاقون للألقاب، واللي معاه الأهلي وجمهوره دائما كسبان، إمام عاشور أهلاوي وكسبان".