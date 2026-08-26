 مخزون النفط الخام الأمريكي يرتفع 100 ألف برميل فقط خلال أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مخزون النفط الخام الأمريكي يرتفع 100 ألف برميل فقط خلال أسبوع

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:55 م

ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي بأقل كثيرًا من التوقعات، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس الحالي بواقع 100 ألف برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 4.4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 1.9 مليون برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع الأقل من المتوقع، أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 428.9 مليون برميل، أي أعلى بنحو 1% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، ارتفع بواقع 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 14% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

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