أمريكا: قاضية فيدرالية تزيل عقبة أمام أمر ترامب بشأن التصويت عبر البريد

أزالت قاضية فيدرالية عقبة قانونية كبرى أمام أمر الرئيس ترامب الخاص بالتصويت عبر البريد، إلا أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تمهيد الطريق أمام المزيد من الطعون القانونية.

وقد تؤدي الأحكام القضائية الإضافية، مثل الدعوى التي رفعها اليوم الأربعاء مسئولون ديمقراطيون في الولاية، إلى الحيلولة دون دخول القرار التوجيهي حيز التنفيذ قبيل انتخابات التجديد النصفي الوشيكة.

ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أنديرا تالواني في بوسطن، التي عُينت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، على رفع أمر الإيقاف السابق الذي منع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ أمر ترامب لانتخابات نوفمبر.

واتخذت القاضية هذه الخطوة بعد أن قضت أغلبية المحكمة العليا المحافظة بأن الأمر التقييدي المشابه، الذي كانت تالواني قد فرضته على الحكومة الفيدرالية في قضية منفصلة ضد أمر التصويت عبر البريد، كان سابقًا لأوانه.

وذكرت تالواني، أن قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين "أجبرها" على إسقاط الأمر التقييدي.

وبإمكان الإدارة الآن المضي قدمًا في تطبيق قاعدة هيئة البريد التي نُشرت يوم الجمعة الماضية، والتي يحذر مسؤولون انتخابيون من أنها قد تثير الفوضى خلال انتخابات التجديد النصفي.

وتقتضي القاعدة، أن تلتزم الولايات بنمط موحد للأظرف المستخدمة لبطاقات الاقتراع البريدية، مع تزويد هيئة البريد بقائمة تضم الناخبين المؤهلين لتلقيها.

وكانت تالواني قد قضت أمس الثلاثاء بأن إصدار القاعدة ينتهك أمرها التقييدي من الناحية الفنية، إلا أنها امتنعت عن فرض عقوبات على الإدارة بسبب ذلك.