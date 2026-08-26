فرنسا: العثور على 58 مهاجرا محتجزين داخل شاحنة بدون سائق

عثرت خدمات الطوارئ في باريس على 58 مهاجرا في شاحنة متوقفة عثر عليها خلال الليل بدون سائق على أطراف العاصمة الفرنسية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام اليوم الأربعاء.

ولم يقدم المكتب أي معلومات عن حالة الأشخاص الذين عُثر عليهم. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المهاجرون قد نقلوا إلى موقع معين بواسطة شبكة منظمة لتهريب البشر.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بشبهة التسهيل المرتبط بالعصابات للدخول غير القانوني، والإتجار غير القانوني بالمواطنين الأجانب أو إقامتهم في فرنسا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، كان من بين الموجودين في الشاحنة نساء وأطفال. وتم نقل نحو 26 مهاجرا لا يحملون تصاريح إقامة سارية إلى مركز الاحتجاز.