راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر له يوم الاثنين المقبل.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلارصيد من النقاط.