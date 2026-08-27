ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية ومبابي يسجل هاتريك

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتألق الفرنسي كيليان مبابي وسجل ثلاثة أهداف، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 40 عقب تمريرة بينية رائعة من فيديريكو فالفيردي، قبل أن يدرك ريال سوسيداد التعادل سريعًا في الدقيقة 44 عن طريق لوكا سوشيتش.

وعاد مبابي ليضع ريال مدريد في المقدمة بالدقيقة 60، مستغلًا تمريرة من جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد مجهود مميز من بيلينجهام.

واختتم مبابي رباعية ريال مدريد في الدقيقة 80، بعدما استغل تمريرة بينية من فينيسيوس وأسكن الكرة في الشباك بلمسة رائعة من فوق حارس ريال سوسيداد.

ورفع ريال مدريد رصيده في الدوري الإسباني بعد الانتصار، ليواصل انطلاقته القوية تحت قيادة جوزيه مورينيو، بينما خطف مبابي الأضواء بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.