مباحثات سورية سعودية بدمشق لتطوير التعاون الاقتصادي واللوجستي

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بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، الأربعاء، مع وفد من مجلس الأعمال السعودي السوري، سبل تطوير التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دمشق مع الوفد برئاسة محمد أبو نيان، بحضور الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني، وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وفق "الإخبارية السورية".

وتناولت المباحثات فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.

واستعرض بدوي واقع العمل في المنافذ والموانئ السورية، والخطط الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

من جانبه، أكد الوفد السعودي أهمية توسيع التعاون الاقتصادي واللوجستي، والاستفادة من موقع سوريا لتكون منصة لوجستية على البحر المتوسط.

وشدد الجانبان على أهمية البناء على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء امتدادًا لمباحثات أجراها بدوي في يوليو الماضي مع وفد استثماري سعودي بشأن فرص التعاون في المناطق الحرة والموانئ والخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة بعمل الهيئة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض توسعًا منذ مطلع 2026، تخلله توقيع اتفاقات ومشاريع مشتركة في قطاعات البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه والتطوير العقاري.

وفي فبراير الماضي، وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية، بينها مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، شهدت العلاقات السورية السعودية زخمًا سياسيًا واقتصاديًا، تخللته زيارات متبادلة واتفاقات لتعزيز التعاون والاستثمار.