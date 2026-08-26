الجزائر تسجل 58 حريقا جراء موجة حر وسط إجلاءات وقائية للسكان

سجلت الجزائر، الأربعاء، 58 حريقًا، أُخمد منها 21 بإسناد جوي من طائرات ومروحية إطفاء، فيما تتواصل محاولات إخماد 37 حريقًا آخر، وسط تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان في عدد من المناطق المهددة بالنيران، وذلك جراء موجة حر تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان للحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، الأربعاء، في حصيلة للحرائق المسجلة إلى غاية الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان أن الحرائق المتواصلة تتوزع على 16 ولاية (من أصل 69 ولاية تمثل إجمالي ولايات البلاد).

وبالشرق الجزائري، سجلت ولايات سكيكدة 7 حرائق، والطارف وجيجل 5 حرائق لكل منهما، وعنابة 4، وبجاية 3، إضافة إلى حرائق في ولايات أخرى، وفق البيان.

وفي ولاية جيجل، شهد حريق بلديتي أولاد يحيى خدروش والشقفة عمليات إجلاء وقائية للسكان، مع تسخير وسائل جوية وبرية، حيث تم إقحام مروحية الإطفاء (Mi-26) في حريق أولاد يحيى خدروش، فيما تم تجنيد طائرتي إطفاء من نوع (AT-802) في حريق الشقفة.

وبولاية الطارف، جرى إجلاء المتواجدين بحديقتي تسلية على خلفية حريق بلدية بوثلجة، الذي كان يتجه نحوهما، مع دعم الوسائل البرية بوسائل جوية، من بينها طائرة الإطفاء (BE-200)، بحسب البيان.