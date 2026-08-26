سلمى ربيع تحقق فضية سباق 50 متر للسباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط

توجت سلمى ربيع، لاعبة منتخب مصر للسباحة بالزعانف، بالميدالية الفضية في منافسات سباق 50 متر زعانف مزدوجة، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، لتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في البطولة.

وقدمت سلمى ربيع أداءً قويًا خلال منافسات السباق، ونجحت في حصد المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية، لتواصل لاعبات مصر تحقيق النتائج المميزة خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

ورفع تتويج سلمى ربيع بالميدالية الفضية رصيد البعثة المصرية إلى 19 ميدالية حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، المتابعة المستمرة لأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، مع تقديم الدعم والمساندة لهم، والحرص على متابعة نتائجهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليًا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية، و209 ميداليات فضية، و255 ميدالية برونزية.