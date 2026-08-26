جمال حمزة: ثلاثية البنك الأهلي تمنح الزمالك دفعة قوية

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قدم مستوى مميزًا أمام البنك الأهلي، واستحق تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن لاعبي الأبيض بذلوا مجهودًا مضاعفًا وتفوقوا فنيًا وبدنيًا على المنافس.

وأوضح حمزة، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن الفوز يمنح الزمالك دفعة معنوية قوية خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن عامل التوفيق كان حاضرًا مع الفريق، لكنه جاء نتيجة الاجتهاد والعمل طوال المباراة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق وجد نفسه في وضع صعب خلال اللقاء، وكان من الأفضل أن يسعى دائمًا للتسجيل خلال أول نصف ساعة من مبارياته، لتجنب الدخول في حسابات معقدة.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يسمح بالحكم بشكل نهائي على مستويات لاعبي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل فورمة فنية وبدنية.

وعن الخط الهجومي، أكد جمال حمزة أنه لا يرى أزمة في مهاجمي الزمالك، موضحًا أن معاناة الفريق تتمثل بشكل أكبر في بعض الأحيان في الأطراف.

وأشاد حمزة بحسام أشرف، مؤكدًا أنه يمتلك «الجينات الزملكاوية»، إلى جانب امتلاكه إمكانيات وفنيات كبيرة، وهو ما يجعله قادرًا على تقديم المزيد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.