دونجا: أداء الزمالك لم يكن جيدًا رغم الفوز بثلاثية على البنك الأهلي

تحدث دونجا، لاعب الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأبيض على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن الزمالك لم يقدم المستوى المنتظر رغم تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور ، إن اسم الزمالك الكبير والدعم الجماهيري كانا من أهم أسباب تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد من مساندة جماهيره خلال المباراة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن تغييرات معتمد جمال، المدير الفني للفريق، صنعت الفارق خلال الشوط الثاني، وأسهمت في تحسن أداء الزمالك وحسم المباراة لصالحه بعد مستوى أقل من المتوقع في النصف الأول.

وشدد دونجا على ضرورة ظهور خط وسط الزمالك بصورة أقوى خلال المواجهات المقبلة، معتبرًا أن الفريق يحتاج إلى المزيد من القوة والسرعة في هذا المركز من أجل تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل.

وانتقد دونجا مستوى آدم كايد، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بصورة بطيئة خلال المباراة، وهو ما أثر على أداء خط الوسط، مطالبًا بضرورة تطوير المستوى خلال المباريات القادمة.

كما تطرق لاعب الزمالك السابق إلى أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية حتى الآن، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به أمام البنك الأهلي لا يعكس قدراته الحقيقية.