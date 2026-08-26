موسى ديابي يقترب من العودة إلى باير ليفركوزن

اقترب الفرنسي موسى ديابي، لاعب اتحاد جدة السعودي، من العودة إلى صفوف ناديه السابق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وافقت إدارة النادي السعودي على رحيله.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن ديابي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده مع اتحاد جدة، والذي يمتد حتى يونيو 2029، وتزيد قيمتها على 30 مليون يورو، رافضًا فكرة الرحيل دون الحصول عليها.

وأوضحت الصحيفة أن ديابي ووكيل أعماله اتفقا على عدم مغادرة النادي بشكل مجاني، رغم عدم ممانعة إدارة الاتحاد في رحيله دون الحصول على مستحقاته المتبقية، خاصة بعد وصول عرض من باير ليفركوزن بقيمة 25 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي أصبح يشعر بعدم الثقة في علاقته مع إدارة الاتحاد، وطالب بالرحيل، فيما وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، قبل أن تتعقد الأمور بسبب إصابة رودريجيز بقطع في الرباط الصليبي ورحيل عبدالرحمن العبود، وهو ما قد يؤخر حسم مستقبل ديابي حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تمسكه بالحصول على مستحقاته ورفضه الانتقال إلى النادي الألماني بعقد أقل قيمة.